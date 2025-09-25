قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة جديدة: النساء اللواتي لا يخضعن للفحص المبكر أكثر عرضة للوفاة بسرطان الثدي

دراسة جديدة: النساء اللواتي لا يخضعن للفحص المبكر أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي
دراسة جديدة: النساء اللواتي لا يخضعن للفحص المبكر أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي
أ ش أ

دعت دراسة دولية (شملت الصين والسويد) ونشرت في المجلة الطبية البريطانية، إلى اتخاذ إجراءات حكومية لتحسين الالتزام بالفحص أن النساء اللواتي يتخلفن عن إجراء أول فحص لسرطان الثدي أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض بعد 25 عاما من اللواتي يفعلن ذلك.


وحللت هذه الدراسة الدولية - حسبما ذكر صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم /الخميس/ - بيانات شاملة من برنامج فحص الثدي بالأشعة السينية السويدي، الذي شمل ما يقرب من نصف مليون امرأة دعين للفحص بين عامي 1991 و2020، في سن الخمسين، أو ابتداء من عام 2005، في سن الأربعين.


وافادت الدراسة بأنه لم يخضع ما يقرب من ثلثهن (1ر32%) لفحص الماموجرام الأول. ومع ذلك، كانت هؤلاء النساء أقل عرضة لحضور الفحوصات اللاحقة، وأكثر عرضة لتشخيص إصابتهن بسرطان الثدي المتقدم. 


وبينما كان معدل الإصابة بسرطان الثدي على مدى 25 عاما متشابها (8ر7% بين من خضعن لهذا الفحص الأول مقابل 6ر7% بين من لم يخضعن)، أظهرت الدراسة أيضا ارتفاعا ملحوظا في معدل وفيات سرطان الثدي بين المجموعة الأخيرة.

وارتفع معدل الوفيات التراكمي، بعد 25 عاما، إلى 9ر9 لكل 1000 امرأة مصابة بالسرطان لم يخضعن لهذا الفحص الأول، مقارنة بـ 7 لكل 1000 امرأة من اللواتي خضعن له. ويقدر الباحثون أن هذه هي "النتيجة المحتملة لتأخر الكشف"، مما يمثل زيادة في خطر الإصابة على المدى الطويل بنسبة 40%. وفي حين أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن "فحص الماموجرام لا يزال الأداة الأكثر فعالية للكشف المبكر عن سرطان الثدي"، ركزت هذه الدراسة، كما يلخصون، على "الآثار طويلة المدى لسلوكيات الفحص المبكر". 


وجادل الباحثون بأن سلوك النساء تجاه فحصهن الأول قد يساعد في التنبؤ بكل من "التشخيص المتقدم" و"خطر الوفاة" من سرطان الثدي.


ولا يمكن لهذه الدراسة الرصدية، بطبيعتها، إثبات وجود علاقة سببية؛ إذ يقر معدوها باحتمالية لعب عوامل أخرى غير مقاسة دورا في ذلك. لكنها تظهر بشكل قاطع أن فحص سرطان الثدي الأول يمثل "استثمارا طويل الأمد في البقاء على قيد الحياة" للعديد من النساء، وفقا لباحثين أمريكيين، في تعليق مستقل نشر في العدد نفسه من المجلة الطبية البريطانية. 


واكدوا أن "توعية النساء ودعمهن وتشجيعهن على المشاركة في فحصهن الأول" يجب أن يكون هدف نظام الرعاية الصحية.


يذكر أن المجلة الطبية البريطانية (BMJ) هي مجلة تجارية طبية أسبوعية تخضع لمراجعة الأقران، تنشرها النقابة العمالية، الجمعية الطبية البريطانية (BMA). وتتمتع BMJ بحرية تحرير من BMJ . إنها واحدة من أقدم المجلات الطبية العامة في العالم. كانت تسمى في الأصل المجلة الطبية البريطانية، وتم اختصار رسميا إلى BMJ في عام 1988، وتم نشر المجلة بواسطة BMJ Publishing Group Ltd، وهي شركة تابعة للجمعية الطبية البريطانية (BMJ).

الفحص المبكر سرطان الثدي سلوك النساء سلوكيات الفحص المبكر المجلة الطبية البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

سيارة اسعاف

تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الخطيب

شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في الاسكندرية

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 25-9-2025

الدكتور محمد المهدي

معنى النرجسية.. وهل كل زوج نرجسي؟ عالم أزهري يجيب

التاريخ الهجري اليوم

التاريخ الهجري اليوم .. اعرف النهاردة كام فى ربيع الآخر وردد هذه الأدعية

بالصور

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد