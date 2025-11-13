المفوضية الإفريقية: أزمة السودان تعد من أعنف النزاعات في القارة

أكد رئيس المفوضية الإفريقية محمود على يوسف اليوم /الخميس/ أن أزمة السودان تعد من أعنف النزاعات في قارة إفريقيا..لافتا إلى تفاقم حجم المأساة السودانية بصورة غير مسبوقة.



وقال يوسف - في تصريح أوردته قناة (القاهرة) الإخبارية - :"إن الوضع في السودان بلغ مستويات خطيرة من الانهيار"..مستنكرا في الوقت نفسه التجاهل الدولي لمعاناة الشعب السوداني الناجمة عن تفاقم الأوضاع الراهنة في البلاد.



وكانت الدكتورة نازك أبوزيد رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان قد كشفت أمس الأربعاء، عن أن 25 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة .. مطالبة بفتح ممرات انسانية فورية.



ويشهد إقليم دارفور وكردفان، تصعيدا واسعا في حدة القتال منذ أسابيع ، بعد أن استعادت قوات الدعم السريع السيطرة على عدد من المدن الاستراتيجية ، من بينها الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.