أخطاء شائعة عند شحن الهاتف قد تسبب حريقًا.. استشاري يكشف

كشف المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، عن أخطاء شائعة عن شحن الهاتف قد تسبب حريقا، قائلا: إنه كان هناك أسر توفت بسبب حريق إنفجار الشاحن، ناصحا بعدم ترك الهاتف على الشاحن أثناء النوم أو بجانب الستائر أو على السرير وتركه والخروج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “نأخذ الحذر فى أن يكون الشاحن أصلي الذى يكون مع علبة الهاتف، ومينفعش أجيب شاحن الهاتف وأضعه فى شاحن التابلت”.

وتابع: “الشاحن غير الأصلي من الممكن أن يتسبب فى حرائق، أو من الممكن أن يكون أصلي ولكن يتم إستخدامه بطريقة خائطة، وتجنب وضع الأمهات الشواحن بجانب الأفران الكهربائية أو البوتجاز”.