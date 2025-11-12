شعبة الاتصالات: إيقاف 51 ألف هاتف بسبب تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي

كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن إيقاف نحو 51 ألف هاتف محمول في شهر أكتوبر الماضي، نتيجة تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، مؤكدًا أن القرار تسبب في أزمة كبيرة وأثر على حياة آلاف المواطنين.

وقال رمضان، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القرار أدى إلى تعطيل حياة أصحاب هذه الأجهزة بالكامل، رغم أنهم اشتروا هواتفهم بشكل قانوني ومن منافذ بيع رسمية، مشددًا على أن المواطن لا يجب أن يتحمل نتائج أخطاء تطبيق القرارات.

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى مصر، مشيرًا إلى أن الشعبة تؤيد مبدأ الحوكمة والتنظيم وضمان حقوق الدولة، لكن تطبيق القرارات بأثر رجعي يضر بالمواطنين والتجار على حد سواء.