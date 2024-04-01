الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على مناطق متفرقة ونشاط رياح بعدة محافظات

تشهد حالة الطقس غدا، الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس غدا، خلال ساعات الليل لطيف على كافة الأنحاء والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الشبورة خلال الطقس غدا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة على مختلف مناطق البلاد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة.