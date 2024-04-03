أخبار التوك شو| مصير حكومة مدبولي.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم مع اقتراب العيد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة نرصد أبرزها فى التقرير التالي.

جرائم لا تُوصف.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال يذبـ.ح الأطفال والنساء بغزة

قال السفير مهند عبدالكريم العلكوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إننا ندعم الجهود العربية والدولية لوقف الصراع، وأن تكون لفلسطين العضوية العاملة في مجلس الأمن.



الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نبذل كل الجهود وقف حرب الاحتلال فى غزة

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، خلال كلمته اليوم بدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين، إنه علينا أن نناضل من أجل إقتناص أفقا سياسي لفلسطين مستقلة، بعد أن عرف العالم أن الإحتلال لا يمكن أن يكون سلميا أو حضاريا.



مع اقتراب العيد.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه مع اقتراب موسم الأعياد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات أهمها توفير المزيد من الرءوس لزيادة المعروض من اللحوم وفتح المزيد من المنافذ خلال شهر رمضان وحتى نهاية العيد.



الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن سقوط الأمطار.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا لارتفاع قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية ، بتسجيل درجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات، حيث إن العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.



الاتحاد الأوروبي: نشعر بالصدمة جراء قـ.تل الجيش الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يشعر بالصدمة جراء قتل الجيش الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، أن الحكومة من الممكن أن تتقدم بالاستقالة اليوم لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء.



محمد أبوالعينين: ما رأيناه في تنصيب الرئيس السيسي هو جني لثمار الجمهورية الجديدة

تحدث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن مراسم حفل تنصيب الرئيس السيسي وأداء اليمين فى العاصمة الإدارية، قائلا: “ألف مبروك للشعب المصري كله .. وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملهم.. والمظهر الحضاري الذى رأيناه أمس يعد منظر أعطي رسالة رفيعة المستوي للعالم كله سواء للمؤيد أو المعارض أو الكاذب أو الصادق”.



محمد أبو العينين: الرئيس السيسي له كلمة عالمية وأي رأي له يقدر

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن احتفالية تنصيب الرئيس السيسي وحلف اليمين الدستورية، كانت كبيرة وتليق بمصر، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد أن مصر في سباق مع الزمن.



الأعنف منذ ربع قرن.. زلزال قوي يضرب تايوان ويودي بحياة عدة أشخاص

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الزلزال الأعنف منذ ربع قرن.. هزة أرضية قوية تضرب تايوان وتودي بحياة عدة أشخاص.