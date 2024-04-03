الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نبذل كل الجهود وقف حرب الاحتلال فى غزة

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، خلال كلمته اليوم بدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين، إنه علينا أن نناضل من أجل إقتناص أفقا سياسي لفلسطين مستقلة، بعد أن عرف العالم أن الإحتلال لا يمكن أن يكون سلميا أو حضاريا.

وأضاف، أن العالم تحرك بالتدريج ناحية الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يتجسد فى قرار مجلس الأمن الأخير الذى طالب بوقف فورى لإطلاق النار لأول مرة.

وتابع أنه بالأمس فقط قتلت قوات الإحتلال 7 من عمال الإغاثة العاملين بقطاع غزة، وأفاقت دول كبيرة لانها عاينت بيانا صارخا على الطريقة العشوائية والمجردة من الضمير والإنسانية التي يقوم بها الإحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، معقبا: “نبذل كل الجهود الممكنة من أجل وقف حرب الإحتلال الوحشية فى غزة ”.