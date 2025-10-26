قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان قطري حول لقاء ترامب والشيخ تميم على متن طائرة الرئاسة الأمريكية
بعد رحيل حازم إمام.. «الغندور» يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك |تفاصيل
عمرو أديب يطلق حملة للاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير
بعد فوز الناشئين بالزمالك أمام الأهلي.. ناقد رياضي يستفز جمهور المارد الأحمر
نجوم العرب يجتمعون في «وطن السلام».. رسالة فنية من قلب مصر إلى العالم | شاهد
هل الذكاء الاصطناعي سيحل مكان الإنسان؟.. أحمد الزيات يجيب
ترامب: فخور بتوسطي لإتمام اتفاقية السلام بين كمبوديا و تايلاند
بيسجّل كل ماتش.. «هالاند» يكشف أسرار «ماكينة أهداف» مانشستر سيتي والنرويج
بأغنية «برشا برشا».. صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية وسط تفاعل جماهيري كبير
صابر الرباعي يُغني «اللي جرى» ويوجّه رسالة مؤثرة للراحل حلمي بكر بختام مهرجان الموسيقى العربية
عمرو أديب: الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري
اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي
أصل الحكاية

بيسجّل كل ماتش.. «هالاند» يكشف أسرار «ماكينة أهداف» مانشستر سيتي والنرويج

هالاند
هالاند
أحمد أيمن

في وقتٍ تشتعل فيه المنافسات الرياضية، أطلق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند قناته الجديدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كاشفًا من خلالها عن جوانب من حياته اليومية وأسراره وراء النجاح الذي حظي به خلال مشواره. 

في فيديو مدته 27 دقيقة، قدم هالاند لمحة عن يومه العادي، بدءًا من الإفطار في الصباح وصولاً إلى تدريباته وجلسات العلاج الطبيعي.

وتهدف القناة الجديدة التي أطلقها هالاند إلى تسليط الضوء على تدريباته وأسلوب حياته، بالإضافة إلى اهتماماته خارج الملعب. 

أسرار هالاند لتسجيل الأهداف 

تحدث هالاند بوضوح عن أهمية المرونة الجيدة في مناطق الفخذ والورك، مشيرًا إلى أن هذه الخصائص تلعب دورًا أساسيًا في قدرته على تسجيل الأهداف. 

قال هالاند: "يجب أن تتمتع بقدرة جيدة على الحركة أو المرونة لتسجيل تلك الأهداف الرائعة، هذا مهم للغاية"، حيث إن العمل على تحسين اللياقة البدنية والثقة في الأداء البدني يسهم في الارتفاع بمستوى الأداء الرياضي.

هالاند (194 سنتيمترا و88 كيلوجراما) يحرص على متابعة حمية خاصة تتضمن تناول الدجاج والمكرونة دون استخدام الزيت أو الملح في تحضيرها، كما يتناول بعض الأنواع من الأسماك مع خضار طازجة.

كما أن الهداف النرويجي يحرص على شرب المياه بشكل دائم، ويمتنع عن المشروبات التي تحتوي على السكر، ولا يتناول أي أطعمة مجمدة ويقتصر على المنتجات الطازجة فقط.

وقال هالاند إنه يحرص على التعرض لضوء الشمس، وأخذ حمام شمس بمجرد استيقاظه في الصباح، مع حرصه على الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية لتنظيم أوقات النوم والاستيقاظ.

ما نمط حياة هالاند؟

وسلطت "ذا صن" (The Sun) البريطانية الضوء على نمط حياة النجم النرويجي، الذي يُلزم نفسه بأسلوب صارم، يمنحه الكثير من القوة الذهنية والبدنية.

وذكرت الصحيفة أن هالاند يخصص الكثير من الوقت لتطوير مهاراته الفنية، بالإضافة إلى تعزيز قوته البدنية، مشيرة إلى أنه مهووس بأسلوب النوم السليم والصحي، ويؤمن أن حصوله على فترة كافية من النوم يساعده على تحسين وظائف جسده وقدراته البدنية.

ويدخل مهاجم مانشستر سيتي إلى سريره يوميا الفترة ما بين العاشرة والعاشرة ونصف ليلا، وقبل ذلك يقوم بإغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية في بيته بما فيها هاتفه الشخصي.

ويحرص مهاجم "السيتزنس" دائما على متابعة الوظائف الحيوية لجسده، ويفعل ذلك باستخدام جهاز يضعه في يده، ويقيس جودة النوم ودرجة حرارة الجسم والضغط ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.

وبحسب تقارير وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، يمضي هالاند بأداء مذهل منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل 24 هدفًا في 14 مباراة لفريقه وللمنتخب النرويجي خلال هذا الموسم حتى الآن. وكل ذلك يجعل منه لاعبًا لا يمكن تجاهله، حيث سجل أهدافًا في آخر 12 مباراة.

هالاند مانشستر سيتي نمط حياة هالاند الدوري الانجليزي سر أهداف هالاند

