بأغنية «برشا برشا».. صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية وسط تفاعل جماهيري كبير

اختتم النجم التونسي صابر الرباعي فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحفل استثنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل حار من عشاقه ومحبي الطرب العربي الأصيل.

واختار الرباعي أن يُنهي الحفل بأغنيته الشهيرة "برشا برشا"، التي أشعلت أجواء الفرح والحماس بين الجمهور، حيث ردد الحاضرون كلمات الأغنية معه في مشهد مليء بالطاقة والحيوية.

وخلال الحفل، قدّم الرباعي باقة من أجمل أعماله الغنائية، منها "اللي جرى"، "اتحدى العالم"، "سيدي منصور"، "مخزون السعادة"، إلى جانب أدائه المميز لرائعة أم كلثوم "دارت الأيام"، التي لاقت تصفيقًا طويلًا من الجمهور.

وأعرب الرباعي عن سعادته بالمشاركة في ختام المهرجان، قائلاً:

"فخور دائمًا بتواجدي على مسرح دار الأوبرا المصرية، وبين جمهورها الذوّاق، وشرف كبير لي أن أختتم هذا المهرجان العريق الذي يحتفي بالموسيقى العربية الأصيلة."

وشهد الحفل حضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام، إلى جانب عدد من الفنانين والموسيقيين الذين شاركوا في ختام الدورة التي حملت هذا العام اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

بهذا الحفل المميز، أسدل الستار على مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، الذي جمع نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من مختلف الدول العربية، وواصل رسالته في دعم الفن الراقي والحفاظ على التراث الموسيقي العربي.