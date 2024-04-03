محمد أبو العينين: الرئيس السيسي له كلمة عالمية وأي رأي له يقدر

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن احتفالية تنصيب الرئيس السيسي وحلف اليمين الدستورية، كانت كبيرة وتليق بمصر، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد أن مصر في سباق مع الزمن.



وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن مصر ترتقي بالطموحات وهناك إحساس بالتنافسية العالمية، وأن الرئيس تحدث عن الآفاق الجديدة للنمو، والإنتاج، وتحدث عن علوم المستقبل، والصناعة والزراعة ومجالات القطاع الخاص، وأن هناك فكر جديد لبناء الجمهورية الجديدة.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دعوى جديدة، خاصة لكل المستثمرين في مصر، من قبل المستثمرين في الدول العربية، والأجنبية، وأن هناك مناخ جديد للاستثمار، وأنه رغم التحديات التي مر بها الجميع إلى أن مصر مستمرة في الطريق.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي له كلمة عالمية، وأي رأي له يقدر، وأن الجميع شاهد ما تفعله وما يحدث في مصر يؤكد اهتمام العالم بمصر.

