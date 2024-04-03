جرائم لا تُوصف.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال يذبـ.ح الأطفال والنساء بغزة

قال السفير مهند عبدالكريم العلكوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إننا ندعم الجهود العربية والدولية لوقف الصراع، وأن تكون لفلسطين العضوية العاملة في مجلس الأمن.

وأضاف العلكوك، خلال كلمة نقلتها القاهرة الإخبارية، أثناء انعقاد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية، أنه يقدم الشكر لـ الجزائر على ما تقوم به في مجلس الأمن.

وتابع أن جرائم إسرائيل في غزة لا توصف، فالاحتلال يقوم بذبـ.ح الأطفال، والنساء على مدار الـ180 يومًا هناك تدمير للقطاع، وهناك قتل لـ عشرات الأطفال بشكل يومي، لافتًا إلى أن الاحتلال قتـ.ل 520 فلسطينيًا منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير، بوقف إطلاق النار في غزة.