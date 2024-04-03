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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد أبوالعينين: ما رأيناه في تنصيب الرئيس السيسي هو جني لثمار الجمهورية الجديدة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

تحدث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن مراسم حفل تنصيب الرئيس السيسي وأداء اليمين فى العاصمة الإدارية، قائلا: “ألف مبروك للشعب المصري كله .. وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملهم.. والمظهر الحضاري الذى رأيناه أمس يعد منظر أعطي رسالة رفيعة المستوي للعالم كله سواء للمؤيد أو المعارض أو الكاذب أو الصادق”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بالأمس المنظهر كان يقول ما أصبحت عليه مصر وما قامت به، موضحا أنها بداية حقيقية لجني الثمار، متابعا: “فخورين بما تم إنجازه وفى فترة وجيزة جدا”.

وتابع: “من الواضح برقي الأداء وأن هناك مجهودا كبيرا رفيع المستوى تم بذله.. وبالأمس استمتعت لرسالة الرئيس السيسي وما بين السطور  فى خطاب الرئيس السيسي”، لافتا إلى أن مصر تنتقل برقي حتي فى الفكر والطموحات من أجل تقديم صورة حضارية برسالة جديدة.

النائب محمد أبو العينين أبو العينين الرئيس السيسي العاصمة الادارية وكيل مجلس النواب أداء اليمين

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