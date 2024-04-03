محمد أبوالعينين: ما رأيناه في تنصيب الرئيس السيسي هو جني لثمار الجمهورية الجديدة

تحدث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن مراسم حفل تنصيب الرئيس السيسي وأداء اليمين فى العاصمة الإدارية، قائلا: “ألف مبروك للشعب المصري كله .. وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملهم.. والمظهر الحضاري الذى رأيناه أمس يعد منظر أعطي رسالة رفيعة المستوي للعالم كله سواء للمؤيد أو المعارض أو الكاذب أو الصادق”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بالأمس المنظهر كان يقول ما أصبحت عليه مصر وما قامت به، موضحا أنها بداية حقيقية لجني الثمار، متابعا: “فخورين بما تم إنجازه وفى فترة وجيزة جدا”.

وتابع: “من الواضح برقي الأداء وأن هناك مجهودا كبيرا رفيع المستوى تم بذله.. وبالأمس استمتعت لرسالة الرئيس السيسي وما بين السطور فى خطاب الرئيس السيسي”، لافتا إلى أن مصر تنتقل برقي حتي فى الفكر والطموحات من أجل تقديم صورة حضارية برسالة جديدة.