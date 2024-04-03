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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد أبوألعينين: خطاب الرئيس السيسي بدأ بالأمن والأمان وانتهى بكيفية تفجير الطاقات الكامنة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن خطاب الرئيس السيسي أمس بدأ بالأمن والأمان وانتهى وانتقل إلى ما هو أعمق، وهو كيف نفجر الطاقات الكامنة فى مصر.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يقصد بالطاقات الكامنة سواء كان طاقات بشرية أو طاقات طبيعية، حيث تحدث عن طموحات المستقبل لبناء البنية الفوقية، مثلما تحدثنا عن البنية التحتية.

وتابع النائب محمد أبو العينين، أن الناس رأت الإنجازات التي حدثت خلال الفترة الماضية والظهير العمراني لأكثر من 20 محافظة، مثل: الأقصر والمنيا وغيرها.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الرئيس السيسي أبو العينين محمد أبو العينين

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محمد أبوألعينين: خطاب الرئيس السيسي بدأ بالأمن والأمان وانتهى بكيفية تفجير الطاقات الكامنة

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