محمد أبو العينين: الدولة تشجع الاستثمار دوما رغم التحديات

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الدولة تشجع الاستثمار، وعلى الرغم من المشكلات التي أثرت في المستثمر خلال الفترة الماضية، إلا أن الآن هناك انفراجة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن مشاركة القطاع الخاص انخفضت من 75 لـ 25%، وبعد ذلك يتم وضع برنامج من أجل أن تصعد مرة آخرى من 25% لـ 75%، فهذا يحتاج منظومة جديدة ودعم سياسي ويتم مواجهة المشكلات والدروس السلبية.



ولفت إلى أن إمكانيات وطموحات مصر كبيرة جدًا، وقادرون على تنفيذ المطلوب من أجل زيادة الاستثمار، ومن أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص.



