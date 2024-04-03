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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد أبو العينين: معدلات التنمية في مصر إيجابية

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا اليوم بدأنا نجني ثمار معاناة، فالفترة الماضية كان هناك سنوات صعاب، وأن الله كان يرعى مصر بعنايته ورعايته.

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هناك دولا تعاني من مشكلات كثيرة، وصلت لـ المجاعة، ولكن مصر مستمرة في الطريق الصحيح، وتقوم بعمل مشروعات.

ولفت إلى أن معدلات التنمية في مصر إيجابية وترتفع، وأن مصر دولة قوية بمعنى الكلمة، وبها قائد قوي، وأن مصر سيكون بها عشرات المشروعات.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة كان له دور كبير في تغيير الموازين، وفي حالة عمل مشروعات جديدة، سيكون هناك نمو كبير، بعد التقدم في الصناعة، ووضع سياسات تحفيزية لكبار صناع العالم، وأن يكون هناك تبني لعمل مشروعات خاصة بكل محافظة.

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