النائب محمد أبو العينين: عندما يذكر الرئيس السيسي أمن وأمان مصر فهذا لا يأتي من فراغ

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه بالأمس خلال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على موضوعات فى غاية الأهمية، مشيرا إلى أنه بدأ بأهم موضوع وهو أمن واستقرار مصر.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك رسالة من هذا فى وقت تكون فيه جميع حدودنا مهددة، موضحا: “عندما يذكر الرئيس السيسي أمن وأمان مصر فهذا لا يأتي من فراغ.. بل من قائد وضع خطوط حمراء من قبل وأعطاها للعالم كله”.

وتابع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه خلال إحدي جولاته سواء فى الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي أو غيرها، فالناس تقول أنها تريد الشريك القوي صاحب الكلمة والقادر على التحدي وهي مصر قولا واحدا.