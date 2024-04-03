الأعنف منذ ربع قرن.. زلزال قوي يضرب تايوان ويودي بحياة عدة أشخاص

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الزلزال الأعنف منذ ربع قرن.. هزة أرضية قوية تضرب تايوان وتودي بحياة عدة أشخاص.

ووفقا للتقرير، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.2 على سلم ريختر تايوان، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإلحاق أضرار ببعض المباني.

هزّ زلزال، هو الأعنف منذ 25 عاما تايوان صباح الأربعاء، مما أدى إلى وقوع أضرار في المباني وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وتسبب كذلك في تسونامي اجتاح الجزر اليابانية الجنوبية.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر مدينة هوالين بشرق تايوان عند الساعة 07:58 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما تسبب في انهيار العديد من المباني بشكل جزئي.