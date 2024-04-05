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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. قرار مفاجئ للعوضي وياسمين عبد العزيز وتفاصيل الحلقات 25 من مسلسلات رمضان

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

سوزان نجم الدين: بيتر ميمي مخرج عالمي وأعشق الجمهور المصري

أبدت سوزان نجم الدين، سعادتها بردود الأفعال التي يحققها مسلسل الحشاشين ككل ودورها على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن العمل هو الأضخم والأهم في هذا الموسم الرمضاني.

وقالت سوزان نجم الدين، إن مسلسل الحشاشين حقق نقلة نوعية مبهرة للأعمال التاريخية في مصر والوطن العربي بفضل كل أدوات النجاح اللي تحققت في العمل من إنتاج ضخم أذال كل العقبات أمام مخرج هايل مثقف متميز له رؤية متفردة فالتعامل مع الفن والمهنة الى أبطال العمل وعلى رأسهم النجم الأكثر جماهيرية كريم عبد العزيز وبداية طبعا مع الكاتب العبقري عبد الرحيم كمال  .

 

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 11.. تزوير بطاقة شيكو يحل اللغز

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمع جميع فريق العمل.

 

وشهدت الحلقة إصرار كل من كريم محمود عبد العزيز وشيكو وشريف رمزي فى البحث عن حل للغز التشابة بينه نور الكبير والصغير نجل كريم محمود عبد العزيز وتوصلوا إلى دار الأيتام التى أقيم فيها نور فى مرحلة الطفولة، إلا أنه لم يتوصلوا لحل حيث وجدوها فى منطقة ريفية وبها مدير (سليمان عيد) الذى قام ببدخول ف مناقشات ومناوشات إلى أن اضطروا الذهاب سريعا منها.

 

بعد انتهاء تصوير كوبرا.. رسالة منة فضالي لـ محمد عادل إمام
أعلنت الفنانة منة فضالى عن انتهاء تصوير مسلسل كوبرا والذى يعرض خلال هذا الموسم على قناة أم بي سي.

ونشرت منة فضالى صورة تجمعها بمحمد عادل إمام وعلقت عليها قائلة: فركش كوبرا من أحلي الأجواء وأحلي لوكيشن مبروك لكل صناع العمل ومليون مبروك للزعيم الصغير محمد إمام أطيب قلب صاحب بجد مبسوطة اننا اشتغلنا مع بعض ومبسوطة ان الجمهور تقبلني معاك وكسبت صديق قبل اي حاجة.

 

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

قرر كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»  بعد انفصالهما منذ أشهر.

أعرب الفنان رامي صبري عن حزنه بسبب انفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متمنيًا أن يكون الخبر ليس له أى أساس من الصحة.

 

أحمد عبد الحميد يكشف تفاصيل تجسيده شخصية حربي في كوبرا


كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن كواليس تحضيره لشخصية حربي بمسلسل كوبرا بطولة محمد إمام الذي يعرض حاليا.

 

وقال في لقاء مع موقع "صدى البلد'" شخصية حربي استفزتني وحرصت أن أقدمها بشكل مختلف بداية من الإكسسوارات وطريقة حديثه، كما أنني قدمت شخصيات بها شر لكن عندما قرأت السيناريو وجدت أنها شخصية مليئة بالتفاصيل الصعبة والشر الذي بداخلها نابع من الغيرة والحقد.

 

28 أبريل.. هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع بدار الأوبرا

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل عيد الربيع يوم 28 من شهر إبريل الحالي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المفترض أن يقوم الاوركسترا الموسيقار مصطفى حلمي ويقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

سوزان نجم الدين خالد نور وولده نور خالد ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضى

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