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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 11.. تزوير بطاقة شيكو يحل اللغز

خالد نور
خالد نور

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمع جميع فريق العمل.

 

وشهدت الحلقة إصرار كل من كريم محمود عبد العزيز وشيكو وشريف رمزي فى البحث عن حل للغز التشابة بينه نور الكبير والصغير نجل كريم محمود عبد العزيز وتوصلوا إلى دار الأيتام التى أقيم فيها نور فى مرحلة الطفولة، إلا أنه لم يتوصلوا لحل حيث وجدوها فى منطقة ريفية وبها مدير (سليمان عيد) الذى قام ببدخول ف مناقشات ومناوشات إلى أن اضطروا الذهاب سريعا منها.

 

كما ذهب كريم وشيكو إلى السجل المدني لكي يحصلوا على شهادة ميلاد لنور خالد، إلا أن الموظف يفاجئهم ويؤكد أن هذه البيانات غير موجودة على السيستم فيما معناه أنها مزورة وترك نور كريم عبد العزيز بمفرده فى السجل وهرب

 

 

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد

 

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد.

 

خالد نور وولده نور خالد كريم محمود عبد العزيز شيكو

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