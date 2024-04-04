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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

احمد العوضي وياسمين
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز

قرر كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»  بعد انفصالهما منذ أشهر.

أعرب الفنان رامي صبري عن حزنه بسبب انفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متمنيًا أن يكون الخبر ليس له أى أساس من الصحة.

وقال رامي صبري فى تصريحات تليفزيونية: أتمني يكون أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يكونوا بيضحكوا علينا ، لأن أنا كنت بحب علاقتهم ببعض أوي ومبسوط بيهم ومبسوط أن فى أتنين فى مصر علاقتهم ببعض كده وأتمني حياتهم ترجع زي الأول ميكونش فى نهايات ولا حاجة.

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وعلى جانب آخر فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقام بنشر فيديو يجمعه بياسمين عبد العزيز من مسلسل اللى ملوش كبير.

 

واختار أحمد العوضى مشهد التعارف بينه وبين ياسمين عبد العزيز وهو أول مشهد يجمعهما فى المسلسل الذي سبق وعرض في رمضان عام 2021.

وأحدثت ياسمين عبد العزيز والعوضي جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بإطلالات كثيرة خلال مسلسل اللي مالوش كبير.

وإليكم  صور إطلالات أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز التي أشعلت السوشيال ميديا.

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