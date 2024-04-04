محمد معز يكشف لـ صدى البلد عن كواليس مشاركته في مسلسل محارب

عبر الممثل الشاب محمد معز عن سعادته بالمشاركة في مسلسل محارب، مؤكدا أنه يلعب دور ناصر وهو شاب من منطقة شعبية، يبيع موبايلات من خلال محل يملكه، يتورط في عدة مشاكل ضمن أحداث المسلسل.

واستطرد محمد معز قائلا: الفنان الجميل حسن الرداد كلمني وبارك لي علي دوري بالمسلسل.

واختتم محمد معز أنه سعيد بنجاح المسلسل و الحفاوة والترحاب كما سبق وحدث في سنين رمضان السابقة، من خلال أدواري بفضل الله في مسلسلات الاختيار 2، وسط البلد، وزينهم، معبرا عن سعادته بالمشاركة في برنامج الدوم وأنه حاليا طالب في معهد الفنون المسرحية.

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