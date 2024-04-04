أحمد عبد الحميد يكشف تفاصيل تجسيده شخصية حربي في كوبرا

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن كواليس تحضيره لشخصية حربي بمسلسل كوبرا بطولة محمد إمام الذي يعرض حاليا.

وقال في لقاء مع موقع "صدى البلد'" شخصية حربي استفزتني وحرصت أن أقدمها بشكل مختلف بداية من الإكسسوارات وطريقة حديثه، كما أنني قدمت شخصيات بها شر لكن عندما قرأت السيناريو وجدت أنها شخصية مليئة بالتفاصيل الصعبة والشر الذي بداخلها نابع من الغيرة والحقد.

انتهي صناع مسلسل كوبري في الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس، من تصوير المشاهد النهائية من العمل، والذي يتم عرضه حاليا.

وحرص صناع العمل علي استدعاء ضيوف الشرف الذين يظهرون طيلة الاحداث للاحتفال بنهاية التصوير.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .