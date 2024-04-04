عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد عبد الحميد يكشف تفاصيل تجسيده شخصية حربي في كوبرا

احمد عبد الحميد
احمد عبد الحميد

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن كواليس تحضيره لشخصية حربي بمسلسل كوبرا بطولة محمد إمام الذي يعرض حاليا.

 

وقال في لقاء مع موقع "صدى البلد'" شخصية حربي استفزتني وحرصت أن أقدمها بشكل مختلف بداية من الإكسسوارات وطريقة حديثه، كما أنني قدمت شخصيات بها شر لكن عندما قرأت السيناريو وجدت أنها شخصية مليئة بالتفاصيل الصعبة والشر الذي بداخلها نابع من الغيرة والحقد.

 

انتهي صناع مسلسل كوبري في الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس، من تصوير المشاهد النهائية من العمل، والذي يتم عرضه حاليا.

محمد معز يكشف لـ صدى البلد عن كواليس مشاركته في مسلسل محارب

محمد عادل إمام ينتهي من «كوبرا» ويستدعي ضيوف الشرف في آخر أيام التصوير

وحرص صناع العمل علي استدعاء ضيوف الشرف الذين يظهرون طيلة الاحداث للاحتفال بنهاية التصوير.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

أحمد عبد الحميد الفنان أحمد عبد الحميد المنتجة مها سليم علاء مرسي عبد الحميد عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

قرار شديد جدا.. تعليق صادم من خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

ترشيحاتنا

السفير التركي بالقاهرة: الرئيس السيسي يزور أنقرة خلال الفترة المقبلة

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة

لسكان التجمع.. الداخلية تغلق طريق المحاجر لمدة 3 أشهر

خلال أيام| موعد بدء التوقيت الصيفي.. تغيير توقيتات الأذان والعمل واليوم الدراسي

ادعية ليلة القدر مكتوبة.. ردد أفضل 350 دعاء شاملة للخيرات ولا ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 10.. وليد فواز يحرق دكان ياسر جلال يوم زفافه

تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

فيديو

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ