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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: منتدى جامعات التراث قدم نماذج ملهمة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

شهدت، أعمال المائدة المستديرة التي شارك بها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مناقشات ثرية ومثمرة مع الطلاب وأساتذة الجامعات حول التوصيات والمخرجات العلمية لمشروع "منتدى جامعات التراث – القاهرة التاريخية: دراسة حالة" والذي اختتمت فعالياته بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

وقد تم مناقشة العديد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على القاهرة التاريخية وتطوير المناطق السياحية والأثرية المختلفة بها لتحسين التجربة السياحية ويخدم المجتمعات المحيطة بها ويسهم أيضاً في تعزيز جهود الحفاظ على التراث وصونه للأجيال القادمة.

وزير السياحة والآثار 

 

وفي هذا الإطار، أعرب شريف فتحي عن خالص شكره وتقديره لمنظمة اليونسكو ممثلة في الدكتورة نوريا سانز مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، على الجهود المبذولة في تنظيم هذا المشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، وأساتذة الجامعات، والخبراء، والمشرفين الأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، الذين قدّموا نماذج مُلهمة ومشروعات طموحة لتطوير القاهرة التاريخية وتنميتها، في خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولاً لهذا الموقع الأثري والتراثي الفريد.

وقد تم الاتفاق على أن يتم تنظيم لقاء قادم يجمعه بكافة المشاركين في هذا المشروع وبمشاركة عدد من الجهات المعنية من أجل العمل المشترك على تحويل ما تم مناقشته من توصيات إلى إجراءات تنفيذية وترتيبها وفق أولويات واضحة ومدروسة، مع وضع تصور واضح لسبل توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف إعداد خطة شاملة لإدارة والحفاظ على موقع القاهرة التاريخية، المُسجل على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979، وضمان حماية قيمته العالمية الاستثنائية ومواجهة التحديات الراهنة.

وزير السياحة والآثار منتدى جامعات التراث القاهرة التاريخية متحف قصر الأمير محمد علي

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