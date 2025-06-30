رئيس القابضة للمطارات: العاملون هم الثروة الحقيقة لقطاع الطيران

قدم المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التهنئة للعاملين بالشركة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: “يسعدني أن أتواصل معكم في هذه المناسبة الوطنية الغالية، ذكرى ثورة 30 يونيو”.

قال أيمن عرب في رسالة موجهة إلى العاملين في القابضة للمطارات، "مثّلت ثورة 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ وطننا، وشكّلت انطلاقة جديدة لترسيخ مبادئ الوفاء والانتماء والاصطفاف خلف القيادة الحكيمة في مواجهة التحديات، هذه القيم نفسها هي التي نستحضرها في عملنا اليومي، ونستمد منها العزم لمواصلة خدمة وطننا بكل إخلاص.

الزملاء الأعزاء".

أضاف:"لقد شهدت الفترة الماضية أحداثًا وتطورات غير متوقعة أثّرت على حركة الملاحة الجوية والتشغيل في مطاراتنا، إلا أنكم -كالعادة- كنتم على قدر المسؤولية، وواجهتم هذه التحديات صفًا واحدًا بأداء استثنائي نفتخر به جميعًا، سواء في المواقع الميدانية أو في المقار الإدارية".

تابع: "في الوقت الذي تعاملت فرق العمل في المطارات و الملاحة الجوية بكفاءة عالية مع المتغيرات المفاجئة، كان الزملاء في الإدارات المختلفة يبذلون أقصى جهودهم على مدار الشهور الماضية لتحسين بيئة العمل وتعديل أوضاع العاملين. وقد تحققت عدة مكتسبات مهمة، منها:

- إطلاق نظام العلاج الأسري

- تنفيذ تعديلات هيكلية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من قدرات العاملين، وتكريس مبدأ الكفاءة كمعيار أساس للتقييم.

- وفي الوقت ذاته، نواصل العمل على خطة طموحة للتحول الرقمي، تشمل تأهيل العاملين لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة، وهي خطة المستقبل التي ستدخل حيز التنفيذ الكامل قريبًا بإذن الله.

- وعلى صعيد تطوير البنية التشغيلية، شهدت مطاراتنا خلال الأشهر الماضية أرقامًا قياسية غير مسبوقة في أعداد الركاب وحركة الطائرات، وقد تم التعامل مع هذا النمو باحترافية وكفاءة عالية، مما يعكس قدراتكم المتميزة والتزامكم الدائم.

استكمل رئيس الشركة القابضة للمطارات، “ أؤكد دائمًا، فإن العاملين هم الثروة الحقيقية لهذا القطاع. وبفضل جهودكم وتعاونكم وتوحيد رؤاكم، نستطيع مواجهة التحديات وتقديم خدمات ترقى إلى أعلى المعايير العالمية. وفي هذا الإطار، نعمل حاليًا على إعداد خطة تدريبية متكاملة لرفع كفاءتكم، والإستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاع، بما يتماشى مع طموحاتكم نحو مستقبل أفضل”.

اختتم: “أوجه التحية والتقدير لكل يد تبني وتحافظ، ولكل زميل وزميلة يواصلون العمل بإخلاص من أجل وطننا الغالي، أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، على دعمه الكامل وقيادته لمنظومة الطيران المدنى وتوفيره للبيئة الصحية والإيجابية للعمل والابداع.. كل عام ومصر بخير وأمن واستقرار”.