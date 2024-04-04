عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوزان نجم الدين: بيتر ميمي مخرج عالمي وأعشق الجمهور المصري

صدى البلد

أبدت سوزان نجم الدين، سعادتها بردود الأفعال التي يحققها مسلسل الحشاشين ككل ودورها على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن العمل هو الأضخم والأهم في هذا الموسم الرمضاني.

وقالت سوزان نجم الدين، إن مسلسل الحشاشين حقق نقلة نوعية مبهرة للأعمال التاريخية في مصر والوطن العربي بفضل كل أدوات النجاح اللي تحققت في العمل من إنتاج ضخم أذال كل العقبات أمام مخرج هايل مثقف متميز له رؤية متفردة فالتعامل مع الفن والمهنة الى أبطال العمل وعلى رأسهم النجم الأكثر جماهيرية كريم عبد العزيز وبداية طبعا مع الكاتب العبقري عبد الرحيم كمال  .

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10.. شخص يطلب مقابلة عائشة بن أحمد


وأضافت سوزان نجم الدين أنها كانت سعيدة وفخورة بالعمل ضمن هذه التركيبة الناجحة وبالأخص تحت قيادة المخرج العالمي بيتر ميمي الذي أخرج شخصية ألينار من قلب سوزان بتوجيهاته وقيادته السلسة الذكية.


وشكرت سوزان الجمهور المصري الذي تعشقه على حد قولها لأنه متذوق للفن بشكل كبير ويعرف كيف يميز ويحب نجومه ليكون محفزا قوياً للإبداع وللتطور وللسعي دائماً لتقديم الأفضل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

ترشيحاتنا

موعد ليلة القدر ثابت أم مُتغير.. 8 علامات تؤكد ظهورها والفوز بالغفران

أدعية ليلة القدر مكتوبة.. إليك فضائلها وبركاتها

لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر حلق شيرين شعرها.. فيديو

بيبيعوا أطفال على الفيس بوك.. حكم رادع للمتهمين بالاتجار بالبشر في شبرا

حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. دينا فؤاد بفستان زفاف يشعل السوشيال ميديا

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ