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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10.. شخص يطلب مقابلة عائشة بن أحمد

بدون سابق انذار
بدون سابق انذار

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث يشاهد منشور ليلى الخاص بفقدانها نجلها عبر جروب على موقع فيس بوك أحد الأشخاص ويطلب مقابلتها.


تخبر ليلى زوجها مروان بما فعلته وبنشرها القصة على فيس بوك وعن تجاوب أحد الأشخاص معها وطلب مقابلتها، ليذهب مروان معها ويقابل هذا الشخص.

وخلال اللقاء يحكي الشخص لهم أن قصة شخصا آخر كانت لديه نفس الأزمة بعدما اكتشف أن نجله تبدل أثناء الولادة، وأنه منذ أكثر من سنة يبحث عن الممرضة التي كانت متواجدة وقت عملية الولادة ولا أثر لها، حيث يخبرهم أنه من الممكن أن يكون طرف خيط للوصول لنجلهم الحقيقي الذي تبدل.

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شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد تطورات عديدة، حيث تبدأ بعثور ابن عم مروان على الممرضة زينب ليخبر مروان وعلى الفور يتوجه الأخير إلى الإسماعيلية ليتحدث معها بخصوص تبديل نجله أثناء الولادة.

يحاول مروان التحدث مع زينب في الشارع غير أن عدد من الرجال يتعرضون له ويظنون انه يحاول معاكستها، ليقومون بضربه وسحله في الشارع ومن ثم يعود مروان لمنزله بالقاهرة دون أن يعلم أي جديد بخصوص نجله

المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.


بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص لـ بسمة .

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