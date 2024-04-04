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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد انتهاء تصوير كوبرا.. رسالة منة فضالي لـ محمد عادل إمام

محمد إمام ومنة فضالى
محمد إمام ومنة فضالى

أعلنت الفنانة منة فضالى عن انتهاء تصوير مسلسل كوبرا والذى يعرض خلال هذا الموسم على قناة أم بي سي.

ونشرت منة فضالى صورة تجمعها بمحمد عادل إمام وعلقت عليها قائلة: فركش كوبرا من أحلي الأجواء وأحلي لوكيشن مبروك لكل صناع العمل ومليون مبروك للزعيم الصغير محمد إمام أطيب قلب صاحب بجد مبسوطة اننا اشتغلنا مع بعض ومبسوطة ان الجمهور تقبلني معاك وكسبت صديق قبل اي حاجة.

وتابعت:  مبروك نجاحك و دايما نجاحك فوق الخيال ياكوبرا ومبروك لعشرة العمر المخرج العسل الشاطر أحمد شفيق مبروك لأحلي مها سليم شكرا علي تعبك وحبك و جمال قلبك، شكرا علي العمل الجميل.

 

 


 مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

 

أحداث الحلقة 9 : 

 

شهدت الحلقة 9 من مسلسل كوبرا، تورط محمد إمام في الزواج من ابنة العمدة بعدما وجدها والدها في منزله وهدده بقتله، فوافق على الزواج منها. 

 

وصل أحد رجال شيخون إلى كوبرا في القرية التي يختبئ بها، ويعتدي عليه ولكنه يتمكن من ضربه قبل لحظات من دخول نسمة بنت العمدة. 

 

تعرضت والدة كوبرا إلى أزمة صحية في نهاية الحلقة، وقبلها اكتشفت سماح شقيقته أن زوجها متزوج عليها ومقيم في شقتهما برفقة زوجته الحامل. 

منة فضالي الفنانة منه فضالى كوبرا مسلسل كوبرا

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