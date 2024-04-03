كوبرا الحلقة 8..  محمد إمام دكتور الأرياف وشيخون يتحدى عزيز الخيال

شهدت الحلقة 8 من مسلسل كوبرا، وقوع تحدٍ كبير بين عزيز الخيال وشيخون الذي ورطه في قضية جديدة مع الشرطة انتقامًا لخطف ابنته.



وتم نقل كوبرا شقيقه عبد الرحمن إلى مستشفى خاص لتأمينه ورفضت والدته أن يدافع عنها محاميه بسبب الأموال الحرام.





وأصبح كوبرا شهيرا باسم الدكتور مصطفى حندوقة بعد ما عالج ابنة العمدة في القرية المختبئ بها، وضمه تحت رعايته بطريقة كوميدية.





مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .