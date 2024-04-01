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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد عرض الحلقة الـ6.. أول تعليق من محمد إمام على مسلسل كوبرا

كوبرا
كوبرا

حرص الفنان محمد عادل إمام على توجيه الشكر لجمهوره بعد نجاح أولى حلقات مسلسله الجديد كوبرا والذي يعرض على شاشة mbc  مصر ومنصة شاهد.

وكتب إمام على صفحته: “علي كوبرا”  سعيد بكل تفاعلكم و كلامكم و رسايلكم على مسلسل #كوبرا .. شكراً على النجاح الكبير ده 

 

أحداث الحلقة الـ6 من كوبرا


شهدت الحلقة ٦ من مسلسل كوبرا، تصاعد كبير في الأحداث بعد هرب محمد إمام من الشرطة في راس البر والانتقال إلى القاهرة بعد معرفة خبر وفاة شقيقه.


 

أنقذ الأطباء شقيق كوبرا من الموت وانتقل إلى المستشفى، وتربص به الجميع الإعلام والشرطة ورجال شيخون حول المكان.

 

انتقم كوبرا من حربي بعد محاولة قتل شقيقه وأصاب عينه فقرر شيخون الانتقام وأرسل طبيبا لقتل شقيقه في المستشفى.
 

وصل كوبرا إلى عزيز الخيال وطلب منه تبرئته من التهم المنسوبة ضده مقابل الهارد وذهب إلى المستشفى وأنقذ شقيقه من مؤامرة شيخون ولكن البوليس حاصره
 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

محمد عادل امام كوبرا علي كوبرا

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