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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوبرا الحلقة 7.. محمد إمام يلجأ لصديقه محمد ثروت والشرطة تحبس والدته

كوبرا
كوبرا

شهدت الحلقة ٧ من مسلسل كوبرا، هروب محمد إمام من المستشفى وأمام كاميرات الإعلام بعدما دافعت عنه والدته وتم القبض عليها وتحويلها للنيابة. 

 

لجأ كوبرا إلى صديق جديد له من مجموعة السجن وهو محمد ثروت الذي يعيش في منطقة ريفية ويتاجر في البيتكوين ويعمل في مجال السايبر والأجهزة المشفرة. 

 

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بعد عرض الحلقة الـ6.. أول تعليق من محمد إمام على مسلسل كوبرا

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كوبرا الحلقة 6..محمد إمام ينقذ شقيقه من الموت والبوليس يحاصره في المستشفى

 

وتمكن مجدي كامل “شيخون” من تحرير ابنته من خاطفها ورفض تبرئة كوبرا على حساب شقيقه ودخل في تحدي مع عزيز الخيال.  
 

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

كوبرا احمد فتحي هشام اسماعيل صفاء الطوخى مجدى كامل محمود عبد المغني منة فضالي

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