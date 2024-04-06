أخبار التوك شو.. السيسي ليلة القدر اقترنت بالبر والوفاء.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم وتُحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

احتفالًا بليلة القدر.. الرئيس السيسي يشهد فقرة من الابتهالات الديني

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة من الإنشاد والابتهالات الدينية ضمن فعاليات احتفالية ليلة القدر.

موعد سنوي متجدد.. الرئيس السيسي : ليلة القدر اقترنت بالبر والوفاء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أتقدم بخالص الدعاء لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يحفظ وطننا وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين وأن يرحم ويتقبل شهداءنا.

شيخ الأزهر يقدم الحل الأمثل لما يعيشه الوطن العربي من تفكك وتنازع

هنأ الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي على توليه فترة رئاسية جديدة

السيسي: أدعو الله أن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة لمواجهة المخاطر والصعاب

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والعالم الإسلامي أجمع بمناسبة ليلة القدر قائلا:" الحضور الكريم في هذه الليله المباركة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم هدى للناس ورحمة للعالمين ومصدر نور متجدد ضد الظلمات.

محمد أبوالعينين عن أحمد فتحي سرور: سيبقي في قلوب ووجدان كل المصريين

قال النائب محمد أبو العينين عن الدكتور أحمد فتحي سرور: "هذا القائد والمعلم والرجل الذي رأيناه تلميذًا بارعًا ومدرسًا فائقًا، ورأيناه مشرعا ورأيناه رئيسا للبرلمان المصري عبر عشرين عاما".

سماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا؛ حيث أكدت وكالة الأنباء السورية سماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق يجري التحقق من طبيعتها.

نهال طايل:توكل على الله وقول اللهم لك الحمد..الإخلاص في السعى يحقق الأماني

شددت الإعلامية نهال طايل على أهمية السعي في الدنيا املين من الله تحقيق الأماني وان المصريين متدنيين بالفطرة.

القاهرة الإخبارية: مصر تستضيف اجتماعا «أمريكيا قطريا فلسطينيا إسرائيليا» لبحث وقف إطلاق النار

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» أن مصادر مصرية رفيعة المستوى أكدت أن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفدا إسرائيليا يشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة.

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من غدًا الأحد هناك المزيد من التعمق للمنخفض الجوي الذي تتاثر به البلاد.