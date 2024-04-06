محمد أبوالعينين عن أحمد فتحي سرور: سيبقي في قلوب ووجدان كل المصريين

قال النائب محمد أبو العينين عن الدكتور أحمد فتحي سرور: "هذا القائد والمعلم والرجل الذي رأيناه تلميذًا بارعًا ومدرسًا فائقًا، ورأيناه مشرعا ورأيناه رئيسا للبرلمان المصري عبر عشرين عاما".

وفي كلمات مؤثرة قال النائب محمد أبو العينين عن الدكتور أحمد فتحي سرور:" كنت معه خلال الثلاثين عاما الماضية وأعرفه عن قرب وأتيحت لي الفرصة بأن أدخل في أعماق الدكتور سرور لأن هذا الرجل ليس له إلا الخلق الكريم وليس له إلا قربه من الله سبحانه وتعالي وليس له إلا العمل الصادق الأمين بوطنية لمستها في كل انفعالاته وفي كل أحاديثه وفي كل تحركاته".

محمد أبو العينين: رأيت قدره واحترامه عبر جميع البرلمانيين على مستوى العالم



وأكمل النائب محمد أبو العينين :"كنت معه حينما كان رئيسا للبرلمان المصري وكنا نسافر معا للمطارات الدولية ورأيت قدره واحترامه عبر جميع البرلمانيين على مستوى العالم".