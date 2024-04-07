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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 100 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، عن الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث بلغ عدد الساحات هذا العام 100 ساحة مقسمة على إدارات الأوقاف بانحاء المحافظة .

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وحددت مديرية أوقاف الإسماعيلية ساحات صلاة العيد التي تم اعتمادها بين ساحات مراكز الشباب والأندية، وساحات المساجد الكبرى والتي جاءت على النحو التالى :

ساحات صلاة عيد الفطر بإدارة الإسماعيلية  

تخصيص 21 ساحة لصلاة عيد الفطر  في إدارة الإسماعيلية وهي ساحات كل من النادي الاسماعيلي، مسجد الإسماعيلي، والمعب المفتوح بالخامسة، وساحة موقف الحكر، وساحة نادي الشهداء، ومسجد على عيد، ومركز شباب السحارة، والزغابة، وعثمان ابن عفان بالحرفى، والصالحين بحي السلام، وعباد الرحمن بالثلاثينى، ومركز شباب أبو آدم بعزبة أبو آدم، ومسجد محمد فريد بأبو عطوة.

بالإضافة إلى كل من ساحات الدوحة، والرضوان، والسلام، وأم القرى والفردوس،ومسجد بدر، والحاس، ومسجد نقابة المعلمين،

ساحات صلاة العيد باوقاف التل الكبير

تم تحديد 19 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بإدارة أوقاف التل الكبير في محافظة الإسماعيلية : وشملت تلك الساحات كل من : البعالوة، الحمادة، ومركز شباب البعالوة، وساحة مسجد مجمع البحر، القرين الجديدة والمسطح الأخضر، وساحة مدرسة الثانوية العامة، وابوحليفة، والتل الصغير، وابو حامد، وساحة مدرسة عطية الناظر،مركز شباب المزارعة، مركز شباب أبو عاشور، والجزيرة الخضراء، والبكارشة، ومركز شباب الظاهرية، مركز شباب أبو عيادة، مركز شباب الغرابوة، ومدرسة عزبة منصور.

ساحات صلاة العيد بإدارة أوقاف فايد

بالإضافة إلى تحديد 8 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بإدارة أوقاف فايد، وتشمل: الضبعية ومركز شباب فنارة، ومركز شباب أبو سلطان، وساحة ميدان فنارة، ساحة عمر بن الخطاب، مركز شباب فايد، مركز شباب كسفريت، وساحة العقادة.


ساحات صلاة عيد الفطر بإدارة القنطرة غرب

وحددت مديرية أوقاف الإسماعيلية 10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بإدارة أوقاف القنطرة غرب وشملت: مراكز شباب أبو شلبي، والقنطرة غر، والبياضية،وابو خليفة، وساحة مسجد النور بالروضة، ومركز شباب الرياح، ومركز شباب الشهيد خيرى، وساحة مسجد أبو بكر الصديق بالمثلث، وساحة مسجد القدس، وساحة ملعب منشية مبارك.


ساحات صلاة عيد الفطر بإدارة القصاصين

وتم تحديد 17 ساحة لصلاة عيد الفطر بإدارة القصاصين وتشمل ساحات: مدرسة أحمد عرابي، مركز شباب القصاصين، مركز شباب الهوانية،ومركز شباب النجع، مركز شباب الهيش، مركز شباب المحسمة، والسويدات، والمحسمة العبل، والخفيج،أم عزام، عرب قاسم، المغاربة،المعهد الديني بالكوع، مركز شباب البغادة، مركز شباب الجعارة، ومعهد تل ثمود.

ساحات صلاة العيد بإدارة القنطرة شرق

وحددت إدارة أوقاف القنطرة شرق 7 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وهي ساحات: الشهيد جواد حسني، سيد المرسلين، الخلفاء الراشدين، ومراكز شباب الأبطال والتقدم والعبور والاحرار.  

ساحات صلاة عيد الفطر بإدارة ابوصوير

وتم تحديد 17 ساحة لصلاة العيد بإدارة أوقاف ابوصوير وهي ساحات: مراكز شباب الواورة، وابو خروع ، والوصفية، وأبوصوير، وابوعياد، وابوجريش، وشعيب، وساحة العالى، والمركز الطبي، وساحة التوفيق،ساحة الصوفية، ساحة مدرسة غريب سلامة،ساحة العمدة، ساحة رست بورسعيد، ساحة 6 أكتوبر، وساحة الصولي ومنشية مبارك، والمستقبل الجديد،

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