عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في عهد الرئيس

غرفة الإسماعيلية: تنفيذ 320 مشروعا زراعيا بتكلفة 40 مليار جنيه

جلال الطاهر
جلال الطاهر

وجه جلال الطاهر نائب أول لرئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الولاية الجديدة، بعد أداء اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البيوت بقت مستنقعات .. 30 صورة ترصد كارثة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

قال جلال الطاهر في تصريحات صحفية أننا أمام مرحلة جديدة جسدت ملحمة وطنية فريدة عبرت عن إرادة الشعب المصري في مواصلة المسار التنموي وتحقيق التنمية المستدامة، التي بدأها الرئيس السيسي قبل 10 سنوات.

أضاف جلال الطاهر، أن مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس السيسي وتنفيذ حوالي 320 مشروعا زراعيا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه.

اختتم عضو مجلس الإدارة إنه منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وانجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة لانه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي، وايضا لانه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

كاميرا بالشارع كشفت الحقيقة.. تفاصيل محاولة قـ تل مطرب شعبي شهير بمصر

ترشيحاتنا

المفتي: العلماء تحدثوا عن ظواهر طبيعية تصاحب ليلة القدر.. الأهم استنارة القلب

إمام عاشور يفجر مفاجأة : بروح لطبيب نفسي لهذا السبب

وفاة والد مروان محسن لاعب الأهلي السابق

رامز جاب من الآخر.. رعب عبدالمنعم والونش في الغرفة السوداء

رامز جاب من الآخر.. انفعال وعصبية عبدالمنعم والونش بعد الوقوع في الطرنش

مدافع الأهلي | محمد عبدالمنعم يكشف سبب رفض احترافه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة11 .. أحمد بدير يخطط لفتح ياسر جلال الكهف

طريقة عمل أصابع البقلاوة بحشوة السميد ومذاق لا يقاوم

8 نصائح فعالة للمشي | مناسبة لجميع الفئات العمرية

الحق احجز سيارتك| دودج وبورش وهيونداي وتويوتا بساحة مطار القاهرة.. تفاصيل

فيديو

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ