غرفة الإسماعيلية: تنفيذ 320 مشروعا زراعيا بتكلفة 40 مليار جنيه

في عهد الرئيس

وجه جلال الطاهر نائب أول لرئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الولاية الجديدة، بعد أداء اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال جلال الطاهر في تصريحات صحفية أننا أمام مرحلة جديدة جسدت ملحمة وطنية فريدة عبرت عن إرادة الشعب المصري في مواصلة المسار التنموي وتحقيق التنمية المستدامة، التي بدأها الرئيس السيسي قبل 10 سنوات.

أضاف جلال الطاهر، أن مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس السيسي وتنفيذ حوالي 320 مشروعا زراعيا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه.

اختتم عضو مجلس الإدارة إنه منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وانجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة لانه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي، وايضا لانه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية.