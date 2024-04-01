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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البيوت بقت مستنقعات .. 30 صورة ترصد كارثة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

معاناة الأهالي
معاناة الأهالي

أغرقت مياه ترعة السويس العذبة ما يقرب من 250 ألف فدان من الأراضي الزراعية، ما أدى لغرق المنازل وارتفاع منسوب المياه بالشوارع وإتلاف العديد من المنشآت والممتلكات الخاصة وتأثر البنية التحتية للبيوت وإتلاف الأجهزة الكهربائية والأساس المنزلي لبعض المنازل بالإضافة إلي نفوق بعض الماشية والدواجن.

 

الإسماعيلية .. الانتهاء من استعادة الجسر المنهار بترعة السويس


ويرصد « صدي البلد» من خلال هذا التقرير معاناة الأهالي وحجم الخسائر كذلك اعمال الجهاز التنفيذي من أجل إعادة الشيء لأصله وتقوية الجسر.

وقررت محافظة الإسماعيلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، تحت إشراف اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء.


واستلمت الأهالي المتضررين في حادث انهيار ترعة السويس، المساعدات العينية.

كما تتابع لجنة من مديرية تضامن الإسماعيلية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية حصر الخسائر المادية في حادث انهيار جسر ترعة الإسماعيلية.

من جانبها كشفت المصادر تقديم معونات عاجلة للمواطنين المتضررين  من أصحاب البيوت المنهارة، وهي 5 وجبات افطار ومياه شرب و3 بطاطين.


وكشفت مصادر مطلعة بمحافظة الإسماعيلية، اسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، أن مواطن حاول الحصول علي وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب قدم الجسر الذي ادي الي تسرب المياه الي محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.
 

وشهدت عزبة الكوباينة في منطقه عين غصين بمحافظة الإسماعيليه انهيار جزئي بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها المنازل المحيطه لها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطه النجدة اخطار يفيد بانهيار جزئي في ترعه السويس بعزبه الكوباينه التابعه لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الاسماعيليه الي مكان الانهيار.

وكشفت مصادر في تصريحات خاصه ان الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبه الكوبانيه بقريه عين غصين بدائره مركز ومدينه الإسماعيلية.

وأسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم الى مساحه 50 فدان بعزبه الكوبانيه و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبه ابو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعه وجاري احتواء الموقف وغلق منطقه انهيار الجسر بمعرفه المحافظه ومديريه الري.

ونجحت الجهود لاستعادة الجسر وتقويته وفتح المياه بالترعة.

 

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