هجرة غير شرعية.. القبض على شخص غسل 10 ملايين جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم الغربية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا، لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





