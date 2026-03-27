القبض على عامل توصيل طلبات تحـ رش بطالبة في الشروق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام قائد دراجة نارية بمعاكستها والتحرش لفظياً بها بمدينة الشروق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق) وبسؤالها أفادت بأنه حال تواجدها بدائرة القسم قام قائد دراجة نارية بالتحرش اللفظى بها .

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها مرتكب الواقعة (عامل توصيل طلبات - مقيم بمحافظة بنى سويف) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.