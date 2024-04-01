الإسماعيلية .. الانتهاء من استعادة الجسر المنهار بترعة السويس

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الاسماعيلية، عن رفع السواتر الترابية في مكان حادث انهيار جسر السويس بقرية عين غصين، واستعادة الجسر المنهار وتقويته ليصبح أكثر أمانا.

كما أشارت المصادر الي فتح المياه بالترعة مع استمرار أرمكة الجسور وتسويتها.

وعن سبب وقوع الحادث، كشفت المصادر ان المعاينة الأولية أوضحت وجود أعمال حفر في الجسم بغرض عمل فتحة تركيب ماسورة خلف الجسر من ناحية بيوت الأهالي والأراضي الزراعية.

وكشفت مصادر رسمية القبض علي مزارع لاتهامه بالتسبب في واقعة انهيار جسر ترعة السويس وغرق وانهيار عدد من المنازل بعزبة الكبانية بقرية عين غصين بالإسماعيلية.

كما كشفت المصادر، اسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

وقالت المصادر، أن مواطن حاول الحصول علي وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب قدم الجسر الذي ادي الي تسرب المياه الي محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.

وشهدت عزبة الكوبانة في منطقه عين غصين بمحافظة الإسماعيليه انهيار جزئي بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها المنازل المحيطه لها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطه النجدة اخطار يفيد بانهيار جزئي في ترعه السويس بعزبه الكوباينه التابعه لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الاسماعيليه الي مكان الانهيار.

واوضحت المصادر وقوع انهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبه الكوبانيه بقريه عين غصين بدائره مركز ومدينه الإسماعيلية.

أسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم الى مساحه 50 فدان بعزبه الكوبانيه و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبه ابو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعة وجاري احتواء الموقف وغلق منطقة انهيار الجسر بمعرفه المحافظه ومديريه الري.

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