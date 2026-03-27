خطأ يهدد المنتخبين.. تحذير من عامر العمايرة قبل مواجهة مصر والسعودية

كشف عامر العمايرة الخبير التحكيمي عن تفاصيل جديدة في مباراة مصر والسعودية

وكتب العمايرة من خلال من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏إذا زاد عدد التبديلات بمباراة السعودية ومصر عن 6 تبديلات فلن يتم احتسابها كمباراة دولية ودية وفى هذه الحالة لا يتم خصم أو إضافة أى نقاط لتصنيف الفيفا الشهرى وحدث ذلك بمباراة مصر ونيجيريا يوم 16 ديسمبر 2025



واختتم المنتخب الوطني، لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته بملعب الإنماء الرئيسي، استعداداً لمواجهة منتخب السعودية ودياً في السابعة والنصف مساء غد الجمعة، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.