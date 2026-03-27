تعرف على المواعيد الجديدة لمسرحية ابن الأصول

كشف فريق عمل مسرحية ابن الأصول عن المواعيد الجديدة للعرض المسرحي على مسرح ميامي.

من المقرر عرض المسرحية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة مساءً.

مسرحية ابن الأصول تدور أحداثها خلال الحقبة الزمنية الحالية حول شاب يحصل على ميراث كبير من والده ولكن شرط حصوله على هذا الميراث أن يكون من أولاد الأصول.

العرض المسرحي الإستعراضي الغنائي ابن الأصول بطولة النجوم ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، ليلى مراد، يوسف مراد، نور العزيز وهو من تأليف وإخراج مراد منير.