بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 181 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (20 : 26 مارس 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 20 مارس 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تطوير منطقة العتبة بمحافظة القاهرة ، والتي تستهدف تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية ذات الكثافات التجارية المرتفعة، تشمل: شارع يوسف نجيب، وشارع قطاوي، وشارع باب شرقي، وشارع العتبة، وشارع البوسطة، وذلك بتمويل كامل من الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة وبالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وتابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك تطورات الأوضاع بالمحافظات عبر اتصالات هاتفية أجرتها مع السادة المحافظين، بالإضافة إلي تقارير دورية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

*السبت 21 مارس 2026:*

إعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، المخططات التفصيلية لمدينة (رأس البر) بمحافظة دمياط ومدينة (باريس) بمحافظة الوادى الجديد والمخطط التفصيلي لحى (الهرم) بمحافظة الجيزة وعدد (٣) قرى بمحافظة المنيا تمهيدا لاعتمادهم من مجلس الوزراء والعمل بهم من خلال المحافظات.

*الأحد 22 مارس 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض ، عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات بالشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب) بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن منظومة الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة.

*الأثنين 23 مارس 2026:*

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء في عدد من محافظات الجمهورية خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وأشارت د.منال عوض إلى متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة لأعمال تنفيذ الإزالات المكثفة والفورية في حوالى 21 محافظة .

*الثلاثاء 24 مارس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا بمقر الوزارة لمناقشة آليات تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية ، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من القيادات .

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا، بشأن موقف حصر وتكويد الأشجار المزروعة بالمحافظات وآليات متابعتها ميدانيًا ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة ، مؤكدة أهمية الانتقال من مرحلة الزراعة إلى مرحلة الإدارة المستدامة للأصول الخضراء، من خلال استكمال أعمال الحصر والتكويد الدقيق للأشجار، بما يضمن إحكام منظومة المتابعة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، السادة المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس وفقًا للتحذيرات والتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية وقد تصل إلى السيول مع نشاط للرياح علي البلاد.

*الأربعاء 25 مارس 2026:*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع 72 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، وإصدار حزمة من القرارات والتوصيات النوعية التي تستهدف تطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات بالوزارة بالعاصمة الجديدة جهود المحافظات فى التعامل مع مياه الأمطار وسوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له مختلف محافظات الجمهورية، حيث أجرت الوزيرة اتصالات عبر الفيديو كونفرانس من مقر المركز مع عدد من المحافظات للتعرف على الإجراءات التي اتخاذها للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، بقصر الاتحادية، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

*الخميس 26 مارس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض، إجتماعاً بمقر الوزارة لمناقشة التحضيرات الخاصة بإستضافة مصر لإجتماع المكتب التنفيذى الـ 98 لخطة عمل البحر المتوسط "لاتفاقية برشلونة" الذى يعقد خلال الفترة من 31 مارس الجارى حتى 1 إبريل القادم بمحافظة الإسكندرية.

وتابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لليوم الثاني علي التوالي من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات بالوزارة بالعاصمة الجديدة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى التعامل مع مياه الأمطار وسوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له مختلف محافظات الجمهورية علي مدار يومي الأربعاء والخميس.

وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات الطبيعه البيولوجية الخطرة مخلفات الدواجن والأسماك، نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات حملة توعية للأسواق ومحلات الدواجن والأسماك فى نطاق أحياء محافظة الجيزة ( جنوب الجيزة ، العمرانية ، والطالبية) ، وذلك للتأكيد على مدى خطورة مخلفات الدواجن والأسماك على صحة الإنسان وسلامة البيئة، حيث تم المرور على المحلات والأسواق والتأكيد على ضرورة تسليم تلك المخلفات للشركات الحاصلة على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتصريح الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتعاقدة مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الرابع والثمانين لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.