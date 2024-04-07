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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«التنمية المحلية» تزود الدقهلية بالمعدات والآلات والسيارات للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بالمحافظة|صور

حملات النظافة بالدقهلية
حملات النظافة بالدقهلية

تابعت وزارة التنمية المحلية استمرار الجهود المبذولة من محافظة الدقهلية للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، ودعم منظومة النظافة  بتزويدها في جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد،  وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد انطلقت اليوم أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات وقال"مختار"ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.

واوضح المحافظ انه تم رفع 300 طن قمامة ومخلفات تقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة خلال اليوم الاول للحملة.

واضاف أن الحملة تستهدف رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعية تماشيا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة.

واشار المحافظ الي انه الحملة تمت بمراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية و ميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس ومحله دمنه و المنصورة واحياء شرق  وحي غرب المنصورة واجا و السنبلاوين وميت غمر وبني عبيد، حيث باشرت الحملة اعمالها باستخدام 35 معدة نظافة ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10 و20 طن قلاب وبمشاركة وعدد 70عامل نظافة حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية. 

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التنمية المحلية محافظة الدقهلية منظومة النظافة

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