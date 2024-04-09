عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو هتسافر بره مصر في عيد الفطر.. كيفية استخراج شهادة تحركات

شهادة تحركات
شهادة تحركات

استخراج  شهادة التحركات.. يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج  شهادة التحركات، التي يحتاجها الراغبون في السفر وتقدمها وزارة الداخلية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد.

شهادة التحركات 2024

ما هى شهادة التحركات وما إجراءات استخراجها؟
إذا رغب المواطن في استخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

  1. - الدخول على موقع وزارة الداخلية  وتسجيل الدخول على الموقع، وفى حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.
  2. - الضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة في الشريط العلوي بالموقع.
  3. - الضغط على أيقونة شهادة التحركات ثم تقوم بملء طلب شهادة التحركات، الذي يتطلب إدخال اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، والرقم القومي، والوظيفة، وتاريخ الميلاد، والعنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، واسم الجهة المقدم إليها الشهادة.
  4. -  يتم تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها.
  5. - تقوم بالدفع إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

استخراج شهادة التحركات أونلاين

وتعد شهادة التحركات من بين المستندات الهامة التي يحتاجها المواطن عند التنقل من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركهم داخل مصر وخارجها.

توضح شهادة التحركات، تحركات صاحبها في السفر، حيث تُسجل الخروج والدخول إلى البلاد بشكل عام ومفسر عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية وأيضا الجوية.

موعد استلام شهادة تحركات أونلاين

ويتم استخراج شهادة تحركات إلكترونيا خلال مدة 3 أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، أو إلكترونيًا.

استخراج شهادة التحركات استخراج شهادة تحركات الإدارة العامة للجوازات والهجرة الادارة العامة للجوازات استخراج شهاده شهادة تحركات الكتروني شهادة تحركات إلكترونيا خطوات استخراج شهادة تحركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

موضوعات متعلقة

تعرف على أماكن وموعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

سعر الذهب اليوم 9 - 4 - 2024 ليلة عيد الفطر

خريطة بالمزارات والأماكن الترفيهية.. خروجة أول أيام عيد الفطر المبارك

4 وظائف قيادية شاغرة وزارة المالية.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم 8 - 4 - 2024 في رمضان

بشاير العيد .. انخفاض كبير بسعر طن الحديد والأسمنت اليوم

قيمة وموعد صرف منحة عيد الفطر 2024

سعر الذهب اليوم 7 - 4 - 2024 في رمضان

ترشيحاتنا

شاهد| هجوم مسلح على سيارتي شرطة في إيران ومصرع 5 أشخاص

لو هتسافر بره مصر في عيد الفطر.. كيفية استخراج شهادة تحركات

بالسكاكين.. مصرع 8 من عناصر الحرس الثوري في محافظة دير الزور بسوريا

تعرف على أماكن وموعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

التيك أواي 24 ساعة| تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال خلال إجازة عيد الفطر

حظر وضع إعلانات على هذه الأماكن بأمر القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال ينخدع ويفشل في فتح رصد الكهف

بوسي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حجب السكر.. قصة هبوط موظف من مستشار وزير التموين لـ سجين لمدة 18عاما

فيديو

حمادة هلال يطرح "الليلة" الأغنية الرسمية لمسلسل المداح أسطورة العودة

بطولة أحمد فهمى.. مقطع دعائي لفيلم عصابة المكس والعرض في عيد الأضحى

فتحى عبد الوهاب ينافس حمادة هلال على قيادة توك توك.. فيديو

رامى جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد خلينى أشوفك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ