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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هتسألك السفارة عنها.. تفاصيل استخراج شهادة التحركات أونلاين

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة التحركات والتي تطلبها بعض المؤسسات في كثير من الدول مثل السفارات الأوروبية ومثال على ذلك تطلب السفارة الإيطالية في مصر شهادة التحركات  لمدة سبع سنوات لطلب تأشيرة إيطاليا للمصريين.

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وشهادة تحركات هي وثيقة تصدر من مديرية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في العباسية مصر، وتوضح وثيقة التحرك جميع تحركات المعني أثناء خروجه ودخوله من جميع منافذ جمهورية مصر الجوية والبرية والبحرية، وهناك عدة جهات تطلب هاته الوثيقة، وتطلب أيضا شهاداة التحركات في طلب تأشيرات الكثير من الدول. 

 

استخراج شهادة تحركات من الإنترنت (أونلاين)

بعد ما كان استخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات، عن طريق الحضور المعني وإيداع الملف، أصبح الآن بمقدور المواطنين استخراج شهادة التحركات عبر النت من خلال الخدمة التي أطلقتها وزارة الداخلية، عبر موقعها الرسمي للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

 

كيفية استخراج شهادة تحركات أونلاين

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيًا

– الدخول على موقع الادارة العامة للجوازات والهجرة و الجنسية 

 انشاء حساب على الموقع ، اذ لم يكن لك حساب .

الدخول الى حسابك في موقع الادارة العامة للجوازات والهجرة و الجنسية.

– الضغط على أيقونة  طلب الخدمة .

– قم بملء طلب شهادة التحركات، الذي يتطلب إدخال معلومات الشخص ،

–  قم بتحديد الفترة التي تريد استخراج شهادة التحركات عنها.

– قم بدفع رسوم استخراج شهادة تحركات .

 

موعد استلام شهادة تحركات

عتد تقديم الطلب لاستخراج شهادة التحركات من العباسية ، سواءا بحضورك او اون لاين ، ستم تسليمها خلال مدة 3 ايام ، او اقل.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة تحركات من العباسية 

لاستخراج شهادة التحركات من العباسية أو استخراجها من الانترنات هناك متطلبات من الأوراق المطلوبة التي تم تحديدها من مصلحة الجوازات و هي كالتالي :

صورة ضوئية من جواز السفر.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

خطاب موجه من الجهة الطالبة. (التموين – الضرائب – الأحوال المدنية -التجنيد – هيئة التنظيم والأدارة – التأمينات الأجتماعية – الكليات العسكرية) وكذا السفارات المختلفة.

 

شروط استخراج شهادة تحركات من مجمع التحرير 

من أجل إجراءات الحصول على شهادة التحركات ، لابد من طلب الشهادة أن تتوفر بعض الشروط و استيفاء بعض

 

البيانات التالية و تشمل :

الاسم رباعي .

الجنسية .

تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة .

المدة المطلوب كشف التحركات عنها.

ثم التقدم بالطلب للشباك، ودفع دفع الرسوم المطلوبة، وعقب ذلك استلام إيصال الشهادة.

طريقة استخراج شهادة تحركات أونلاين

 

لاستخراج شهادة التحركات الكترونيا كل ما عليك اتباع التعليمات التالية

 

الدخول الى موقع وزارة الداخلية.

التسجيل في موقع وزارة الداخلية

أختيار شهادة التحركات و المحافظة اللي انت تابع ليها

كتابة البيانات الشخصية و تحميل الاوراق المطلوبة

القيام بعملية الدفع

سوف تصلك شهادة تحركات مستعجلة في 3 أيام ، في حالة اختيار التوصيل لعنوانك

خطوات استخراج شهادة تحركات مستعجلة

جمع الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات مستعجلة  .

ملء استمارة طلب شهادة التحركات .

تقديم  استمارة الطلب مع جميع الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات مستعجلة في الشباك الخاص.

سوف تنتظر يومين الى ثلاثة ايام لاصدار شهادة تحركات .

تكاليف استخراج شهادة تحركات من مجمع التحرير

رسوم إستخراج شهادة التحركات من العباسية للمدة المطلوبة من سنه واحدة 17.5 جنيه ، وكل سنة زيادة تدفع 50 قرش .

كيفية استخراج شهادة التحركات شهادة التحركات

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