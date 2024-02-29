اللجنة التحضيرية للدورة الخامسة لاتفاق تنمية العلاقات بين مصر وقطر تختتم اجتماعها

اختتم اليوم الخميس، بالدوحة، اجتماع اللجنة التحضيرية لأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، المقرر انعقادها بالدوحة بعد غد السبت، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

ترأس وفد دولة قطر في اجتماع اللجنة التحضيرية الذي انعقد على مدى يومين نايف بن عبد الله العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.