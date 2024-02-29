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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة الـ 7 .. إجراء جزائري مهم يخص الغاز

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت السلطات الجزائرية يوم  تدشين المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز GRI التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، مساء اليوم الخميس, بالجزائر العاصمة. 

جاء ذلك على هامش انعقاد القمة الـ 7 للمنتدى، من الخميس إلى السبت. 

ويعد المعهد مركزا رائدا للابتكار والأبحاث، مخصصا لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز عبر العالم.

و قام بالإشراف على مراسم تدشين مقر المعهد، الكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة المناجم الجزائرية كلا من وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب رفقة الأمين العام للمنتدى محمد حمال، بحضور مدير المعهد عز الدين عجاب و مسؤولين سامين في القطاع.

 

كما يهدف المعهد لتوفير إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي من خلال تبادل المعلومات والابتكار وتبادل أفضل الممارسات والتكوين فضلا عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامها وتطويرها على طول سلسلة قيم الغاز هو ما يهدف إليه هذا المعهد.

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