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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية الشباب والرياضة | مبادرة العيد أحلى تستقطب 10 ملايين مواطن

صدى البلد

 أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مشاركة أكثر من 10 ملايين مواطن في مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب خلال اليوم الأول فقط، حيث استقبلت مراكز الشباب ملايين المواطنين من مختلف الفئات العمرية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالألعاب الترفيهية.


واوضحت الوزارة - في بيان - أنه تم تنفيذ اليوم الترفيهي بمراكز شباب، تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب " تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب- الإدارة العامة لمراكز الشباب، بالتعاون مع كافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.


وأشارت إلى أن استمرار المبادرة يعد نقطة تحول كبيرة لتقديم خدمات مجتمعية أفضل للجمهور من مراكز الشباب وقيام المراكز بدورها التنموي في بناء الإنسان المصري.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكافة المنشآت الشبابية والرياضية ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.


وتفتح مراكز الشباب أبوابها بالمجان لتقديم البرامج الترويحية خلال أيام عيد الفطر المبارك من فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال ، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز، وكذلك تقديم البرامج و الفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور. 

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