مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

أعلن الإعلامي محمد شبانة عن رغبة نادي الزمالك في ضم محمد شريف نجم الأهلي السابق في الانتقالات الشتوية.

وقال شبانة في برنامجه الاذاعي :" الزمالك بيكثف جهوده في ضم محمد شريف الموسم المقبل ، خاصة ان كولر غير مقتنع بيه ، وعدم تألقه في الدوري السعودي.

وتابع :" عندما انتقل الي الدوري السعودي احرز اربعة اهداف فقط وهذه نسبة قليلة ، لكن تصريحات اللعب في كل لقاء انه لا يلعب في مصر الا للنادي الاهلي.

قال سيد مصطفى وكيل محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، إنه تفاجأ بالأنباء التي ترددت بشأن رحيله عن فريقه الحالي، في ظل عدم استقراره نفسيًا وفنيًا، مؤكدًا أن كل ما تردد لا أساس له من الصحة.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد شريف يرتبط بعقد مع الخليج السعودي، لمدة موسمين مقبلين، سيقضيهما حتى آخر لحظة، خاصة وأنه سعيد ضمن صفوف الفريق.