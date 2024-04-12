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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نانسي صلاح عن دور "شحاتة": عرفت طريقتهم في المترو.. فيديو

كشفت الفنانة نانسي صلاح، كواليس مثيرة عن مسلسل حدوتة منسية، مشيرة إلى أن المسلسل شهد أحداثا شيقة على مدار حلقاته.

أضافت الفنانة نانسي صلاح، خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج ليالي العيد، المذاع على قناة صدى البلد، أنها تشعر بالضيق حال عدم تقديم دورها بشكل كبير، لافتة إلى أنها قدمت أداء مختلفا في مسلسل 100 راجل.


وكشفت الفنانة نانسي صلاح، عن تطلعها لتجسيد دور 'شحاتة في الشارع'، قائلة:'أنا شوفت ده كويس في وسائل المواصلات وطريقة الكلام اللي بتخرج منهم خاصة في مترو الأنفاق'.


 

الفنانة نانسي صلاح مسلسل 100 راجل مسلسل حدوتة منسية حدوتة منسية

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