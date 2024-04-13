تقارب الـ635 مليار جنيه..هدى الملاح: زيادة الموازنة الجديدة منطقية في ظل التحديات

علقت هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، على بيان وزارة المالية الخاص بزيادة موازنة الدعم في العام الجديد.

وقالت هدى الملاح خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الزيادة في الموازنة الجديدة منطقية في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها الدولة المصرية والعالم.

وأوضحت أن الدولة تعمل على دعم الموازنة العامة والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد 2024-2025، بقيمة تصل إلى ما يقارب ال635 مليار جنيه.

وشددت على أن هذا القرار يعكس مدى التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر الأكثر احتياجا في مسار الإصلاح الاقتصادي.